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Обстріл Шосткинської громади: кількість постраждалих зросла

Шостка, Неділя 20 жовтня 2024 04:36
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Обстріл Шосткинської громади: кількість постраждалих зросла Фото: зросла кількість постраждалих обстрілу Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 19 жовтня російські терористи обстріляли Шосткинську громаду Сумської області. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Шостки Миколи Ноги.

За словами мера, минулої ночі російський агресор масовано атакував Шосткинську громаду. Ворог атакував район керованими авіабомбами та ударними дронами типу "Шахед", з яких три були знищені силами ППО.

За попередніми даними, один чоловік загинув, одинадцять людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Пошкоджено ряд об’єктів критичної інфраструктури, 2 школи, садок, поліклініка, ряд медичних закладів, 28 багатоповерхових будинків. Без електроенергії і води залишаються більшість жителів громади", - зазначив Нога.

Міський голова додав, що наразі в місцях надзвичайної події проводяться аварійно-відновлювальні роботи та завершуються роботи по розбору завалів.

Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога, до якого за допомогою можуть звертатися власники пошкодженого житла. Працюють пункти незламності та резервні генератори.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня росіяни обстріляли керованими авіабомбами і дронами-камікадзе Сумську область. Внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури.

У Шостці терористи частково зруйнували місцеву пожежну частину. Спочатку повідомлялося про вісьмох постраждалих і одного загиблого чоловіка.

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