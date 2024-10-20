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Обстрел Шосткинской громады: количество пострадавших возросло

Шостка, Воскресенье 20 октября 2024 04:36
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Обстрел Шосткинской громады: количество пострадавших возросло Фото: возросло число пострадавших обстрела Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 19 октября российские террористы обстреляли Шосткинскую общину Сумской области. Количество пострадавших в результате атаки возросло до 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Шостки Николая Ноги.

По словам мэра, минувшей ночью российский агрессор массированно атаковал Шосткинскую общину. Враг атаковал район управляемыми авиабомбами и ударными дронами типа "Шахед", из которых три были уничтожены силами ПВО.

По предварительным данным, один человек погиб, одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести.

"Поврежден ряд объектов критической инфраструктуры, 2 школы, садик, поликлиника, ряд медицинских учреждений, 28 многоэтажных домов. Без электроэнергии и воды остаются большинство жителей громады", - отметил Нога.

Городской голова добавил, что сейчас в местах чрезвычайного происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы и завершаются работы по разбору завалов.

Развернут штаб ликвидации последствий атаки врага, к которому за помощью могут обращаться владельцы поврежденного жилья. Работают пункты несокрушимости и резервные генераторы.

Напомним, в ночь на 19 октября россияне обстреляли управляемыми авиабомбами и дронами-камикадзе Сумскую область. В результате атаки были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.

В Шостке террористы частично разрушили местную пожарную часть. Сначала сообщалось о восьми пострадавших и одном погибшем мужчине.

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Сумская область
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