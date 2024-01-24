Обстріл росіянами Харкова: з'явилися фото наслідків
Поліція виставила фото наслідків вечірнього обстрілу Харкова 23 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.
Росіяни пізно ввечері вдарили по Київському району Харкова. Відомо про дев'ятьох постраждалих, серед них чотирирічна дитина.
Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, науковий заклад. Також потрапляння зафіксовано у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, удари по місту російські війська завдали ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Поліцейські виявили наслідки ударів.
Обстріли Харкова 23 січня
Росіяни тричі на день обстрілювали Харків. Більшість ударів припало на Київський район міста. Місцеві жителі чули перші вибухи приблизно о четвертій ранку.
Під час одного з ударів росіян завалився під'їзд житлового будинку.
Також відомо, що з-під завалів багатоповерхівки, рятувальники дістали тіла загиблої дитини та її матері.
Увечері росіяни завдали чергового удару по Харкову, зафіксовані потрапляння в громадянську інфраструктуру.
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