Обстріл росіянами Харкова: з'явилися фото наслідків

Фото: наслідки вечірнього обстрілу Харкова (t.me/police_kh_region/23969)

Обстріли Харкова 23 січня

Росіяни тричі на день обстрілювали Харків. Більшість ударів припало на Київський район міста. Місцеві жителі чули перші вибухи приблизно о четвертій ранку.

Під час одного з ударів росіян завалився під'їзд житлового будинку.

Також відомо, що з-під завалів багатоповерхівки, рятувальники дістали тіла загиблої дитини та її матері.

Увечері росіяни завдали чергового удару по Харкову, зафіксовані потрапляння в громадянську інфраструктуру.