Обстрел россиянами Харькова: появились фото последствий
Полицейские выставили фото последствий вечернего обстрела Харькова 23 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.
Россияне поздно вечером ударили по Киевскому району Харькова. Известно о девяти пострадавших, среди них четырехлетний ребенок.
Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное заведение. Также попадание зафиксировано в Холодногорском районе. По предварительной информации, удар по городу российские войска нанесли ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.
Полицейские показали последствия ударов.
Обстрелы Харькова 23 января
Россияне трижды за день обстреливали Харьков. Большинство ударов пришлось на Киевский район города. Местные жители слышали первые взрывы приблизительно в четыре утра.
Во время одного из ударов россиян обрушился подъезд жилого дома.
Также известно, что из-под завалов многоэтажки, спасатели достали тела погибшего ребенка и ее матери.
Вечером россияне нанесли очередной удар по Харькову, зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру.
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