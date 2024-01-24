Обстрел россиянами Харькова: появились фото последствий

Фото: последствия вечернего обстрела Харькова (t.me/police_kh_region/23969)

Обстрелы Харькова 23 января

Россияне трижды за день обстреливали Харьков. Большинство ударов пришлось на Киевский район города. Местные жители слышали первые взрывы приблизительно в четыре утра.

Во время одного из ударов россиян обрушился подъезд жилого дома.

Также известно, что из-под завалов многоэтажки, спасатели достали тела погибшего ребенка и ее матери.

Вечером россияне нанесли очередной удар по Харькову, зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру.