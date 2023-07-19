Обстріл порту "Чорноморськ": на відновлення зернової інфраструктури піде не менше ніж рік

"Вночі 18 та 19 липня Росія обстріляла об'єкти портової інфраструктури, які були задіяні в "зерновій ініціативі". Агресор вкотре довів, що людські цінності для нього порожній звук, довіри до його слів як не було, так і немає", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару

Зазначається, що були атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше ніж рік. У порту "Чорноморська" також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

"Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою", - сказав міністр.

Може відбутися підвищення цін

За словами Сольського, якщо Україна не зможе експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання. Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу.

"Зросте ціна на збіжжя і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сільгосппродукцію, а значить ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, мʼясо", - додав міністр.

Нічний обстріл Одеси

Сьогодні вночі російські військові атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів. Найбільших руйнувань зазнала Одеса та область. Там через обстріли травмувались люди, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.

При цьому під час нічної атаки українські захисники змогли знищити 24 безпілотники та 14 ракет.