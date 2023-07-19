Обстрел порта "Черноморск": на восстановление зерновой инфраструктуры уйдет не менее года

"Ночью 18 и 19 июля Россия обстреляла объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы в "зерновой инициативе". Агрессор в очередной раз доказал, что человеческие ценности для него пустой звук, доверия к его словам как не было, так и нет", - говорится в сообщении.

Последствия удара

Отмечается, что были атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах "Одесса" и "Черноморск". Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов, пострадавших этой ночью, понадобится не менее года. В порту "Черноморска" также были уничтожены 60 000 т зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено по зерновому коридору еще 60 дней назад.

"Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой", - сказал министр.

Может произойти повышение цен

По словам Сольского, если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но и мира.

"Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать сельхозпродукцию, а значит цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", - добавил министр.

Ночной обстрел Одессы

Сегодня ночью российские военные атаковали юг Украины мощным накоплением ракет и дронов. Наибольшие разрушения потерпели Одесса и область. Там из-за обстрелов травмировались люди, также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.

При этом во время ночной атаки украинские защитники смогли уничтожить 24 беспилотника и 14 ракет.