UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл пологового будинку в Херсоні: з'явились фото та відео наслідків

Фото: Обстріл пологового будинку в Херсоні (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 11 січня, російські військові завдали удару по Херсону. Внаслідок атаки окупантів постраждав пологовий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Постраждав пологовий будинок, в якому знаходилась породілля з немовлям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серйозних поранень зазнала працівниця закладу.

"Пожежу в будівлі локалізовано. Немає виправдання російським нелюдам", - додав Тимошенко.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич додав, що працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби вже приступили до ремонту перинатального центру, який кілька годин тому обстріляли росіяни.

"Через атаку росіян у будівлі вибило чимало вікон. У такому стані пологовий будинок залишатися не може", - додав Янушевич.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонВійна в Україні