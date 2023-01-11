Обстріл пологового будинку в Херсоні: з'явились фото та відео наслідків

У середу, 11 січня, російські військові завдали удару по Херсону. Внаслідок атаки окупантів постраждав пологовий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
"Постраждав пологовий будинок, в якому знаходилась породілля з немовлям", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серйозних поранень зазнала працівниця закладу.
"Пожежу в будівлі локалізовано. Немає виправдання російським нелюдам", - додав Тимошенко.
Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич додав, що працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби вже приступили до ремонту перинатального центру, який кілька годин тому обстріляли росіяни.
"Через атаку росіян у будівлі вибило чимало вікон. У такому стані пологовий будинок залишатися не може", - додав Янушевич.
Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення.
Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.
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