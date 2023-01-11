Обстрел роддома в Херсоне: появились фото и видео последствий

"Пострадал роддом, в котором находилась роженица с младенцем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серьезные ранения получила работница заведения.

"Пожар в здании локализован. Нет оправдания российским извергам", - добавил Тимошенко.

Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич добавил, что работники Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы уже приступили к ремонту перинатального центра, который несколько часов назад обстреляли россияне.

"Из-за атаки россиян в здании выбило немало окон. В таком состоянии роддом оставаться не может", - добавил Янушевич.