Обстрел роддома в Херсоне: появились фото и видео последствий

В среду, 11 января, российские военные нанесли удар по Херсону. В результате атаки оккупантов пострадал роддом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Пострадал роддом, в котором находилась роженица с младенцем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серьезные ранения получила работница заведения.
"Пожар в здании локализован. Нет оправдания российским извергам", - добавил Тимошенко.
Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич добавил, что работники Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы уже приступили к ремонту перинатального центра, который несколько часов назад обстреляли россияне.
"Из-за атаки россиян в здании выбило немало окон. В таком состоянии роддом оставаться не может", - добавил Янушевич.
Напомним, что в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.
Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.