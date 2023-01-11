ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під час обстрілу перинатального центру в Херсоні постраждала жінка

Новость на русском →
Херсон, Середа 11 січня 2023 15:41
Під час обстрілу перинатального центру в Херсоні постраждала жінка Фото: під час обстрілу перинатального центру в Херсоні постраждала жінка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через російську атаку постраждала 1 працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує", - написав Янушевич.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вчергове обстріляли Херсон. Зокрема, під ворожий вогонь потрапив і перинатальний центр.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Обстріл Війна Росії проти України
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня