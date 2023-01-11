Під час обстрілу перинатального центру в Херсоні постраждала жінка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через російську атаку постраждала 1 працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує", - написав Янушевич.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вчергове обстріляли Херсон. Зокрема, під ворожий вогонь потрапив і перинатальний центр.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.

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