Обстріл Одеської області: під ударом КПП та портова інфраструктура, є поранені (фото)

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 2 жовтня вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом окупанти випустили по Україні 32 "Шахеди", причому ППО збила 11 дронів. Крім того, чотири повернулися до РФ.

Зазначимо, що у Київській області працювала ППО, також загарбники обстріляли Сумську область та Харків. Щодо Одеської області, то через обстріл тимчасово не працює КПП "Орлівка - Ісакча", що на кордоні з Румунією.

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