Обстріл Одеської області: під ударом КПП та портова інфраструктура, є поранені (фото)

Російські війська атакували КПП та портову інфраструктуру в Одеській області. Поранення отримали два водія, один з них - іноземець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"На світанку ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками", - розповів він.
Ціллю росіян, за даними голови ОВА, була припортова та прикордонна інфраструктура.
"Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них - громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу", - зазначив Кіпер.
Наслідки обстрілу Одеської області 2 жовтня (t.me/odeskaODA)
Крім того, внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
Російські війська в ніч проти 2 жовтня вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом окупанти випустили по Україні 32 "Шахеди", причому ППО збила 11 дронів. Крім того, чотири повернулися до РФ.
Зазначимо, що у Київській області працювала ППО, також загарбники обстріляли Сумську область та Харків. Щодо Одеської області, то через обстріл тимчасово не працює КПП "Орлівка - Ісакча", що на кордоні з Румунією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.