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Обстріл Одеської області: під ударом КПП та портова інфраструктура, є поранені (фото)

Фото: окупанти вдарили по КПП та портовій інфраструктурі в Одеській області 2 жовтня (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували КПП та портову інфраструктуру в Одеській області. Поранення отримали два водія, один з них - іноземець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"На світанку ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками", - розповів він.

Ціллю росіян, за даними голови ОВА, була припортова та прикордонна інфраструктура.

"Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них - громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу", - зазначив Кіпер.

 

Наслідки обстрілу Одеської області 2 жовтня (t.me/odeskaODA)

Крім того, внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 2 жовтня вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом окупанти випустили по Україні 32 "Шахеди", причому ППО збила 11 дронів. Крім того, чотири повернулися до РФ.

Зазначимо, що у Київській області працювала ППО, також загарбники обстріляли Сумську область та Харків. Щодо Одеської області, то через обстріл тимчасово не працює КПП "Орлівка - Ісакча", що на кордоні з Румунією.

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