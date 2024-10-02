Обстрел Одесской области: под ударом КПП и портовая инфраструктура, есть раненые (фото)

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 2 октября в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности оккупанты запустили по Украине 32 "Шахеда", причем ПВО сбила 11 дронов. Кроме того, четыре вернулись в РФ.

Отметим, что в Киевской области работала ПВО, также захватчики обстреляли Сумскую область и Харьков. Что касается Одесской области, то из-за обстрела временно не работает КПП "Орловка - Исакча", что на границе с Румынией.

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