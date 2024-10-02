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Обстрел Одесской области: под ударом КПП и портовая инфраструктура, есть раненые (фото)

Фото: оккупанты ударили по КПП и портовой инфраструктуре в Одесской области 2 октября (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области. Ранения получили два водителя, один из них - иностранец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"На рассвете враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками", - рассказал он.

Целью россиян, по данным главы ОВА, была припортовая и пограничная инфраструктура.

"Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции. В настоящее время пострадали в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь", - отметил Кипер.

 

Последствия обстрела Одесской области 2 октября (t.me/odeskaODA)

Кроме того, в результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 2 октября в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности оккупанты запустили по Украине 32 "Шахеда", причем ПВО сбила 11 дронов. Кроме того, четыре вернулись в РФ.

Отметим, что в Киевской области работала ПВО, также захватчики обстреляли Сумскую область и Харьков. Что касается Одесской области, то из-за обстрела временно не работает КПП "Орловка - Исакча", что на границе с Румынией.

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