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Обстріл Одеського району: кількість жертв знову зросла

Одеса, П'ятниця 12 квітня 2024 10:25
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Обстріл Одеського району: кількість жертв знову зросла Фото: через обстріл Одеського району 10 квітня загинули вже 6 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеського району 10 квітня продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеського району

Увечері 10 квітня в Одесі пролунав вибух. У регіоні було оголошено тривогу, а у Повітряних силах попереджали про ракету, яку росіяни запустили у напрямку обласного центру. Згодом стало відомо, що російські війська атакували Одеський район.

Повідомлялося про чотирьох загиблих, у тому числі про дитину - 10-річну дівчинку. Також постраждали 14 людей. Вже 11 квітня стало відомо про п'яту жертву окупантів - у лікарні помер чоловік, що отримав важкі поранення.

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