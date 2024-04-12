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Обстрел Одесского района: количество жертв снова возросло

Одесса, Пятница 12 апреля 2024 10:25
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Обстрел Одесского района: количество жертв снова возросло Фото: из-за обстрела Одесского района 10 апреля погибли уже 6 людей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Количество погибших в результате обстрела Одесского района 10 апреля продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру.

"Количество погибших в результате вражеской атаки увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице скончался 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Обстрел Одесского района

Вечером 10 апреля в Одессе прогремел взрыв. В регионе была объявлена тревога, а в Воздушных силах предупреждали о ракете, которую россияне запустили в направлении областного центра.Позже стало известно, что российские войска атаковали Одесский район.

Сообщалось про четырех погибших, в том числе ребенке - 10-летней девочке. Также пострадали 14 человек. Уже 11 апреля стало известно о пятой жертве оккупантов - в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения.

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