Удар по Одеському району: кількість поранених зросла вдвічі (фото)

Кількість постраждалих від сьогоднішнього російського удару по Одеському району зросла до 14 осіб. Правоохоронці почали розслідування.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Військові повідомили, що через удар окупантів було пошкоджено АЗС, там досі палає пожежа. Також побито магазини, складські приміщення, адміністративні будівлі та приватні будинки.

Унаслідок атаки загинули 4 людини, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 - дістали поранення, їх госпіталізовано.

Близько 18:20 Збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одеської області.

Що передувало

В Одесі сьогодні пролунав звук вибуху. У місті та області було оголошено повітряну тривогу, а військові повідомляли про ракету, що летіла у напрямку обласного центру.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, зокрема одна дитина - 10-річна дівчинка.

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