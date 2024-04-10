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Удар по Одеському району: кількість поранених зросла вдвічі (фото)

Одеський район, Середа 10 квітня 2024 22:05
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Удар по Одеському району: кількість поранених зросла вдвічі (фото) Архівне фото: кількість постраждалих від обстрілу Одеського району збільшилася (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість постраждалих від сьогоднішнього російського удару по Одеському району зросла до 14 осіб. Правоохоронці почали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та Сили оборони півдня України.

Близько 18:20 Збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одеської області.

Унаслідок атаки загинули 4 людини, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 - дістали поранення, їх госпіталізовано.

Фото: Наслідки удару (t.me/SJTF_Odes)

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Військові повідомили, що через удар окупантів було пошкоджено АЗС, там досі палає пожежа. Також побито магазини, складські приміщення, адміністративні будівлі та приватні будинки.

Що передувало

В Одесі сьогодні пролунав звук вибуху. У місті та області було оголошено повітряну тривогу, а військові повідомляли про ракету, що летіла у напрямку обласного центру.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, зокрема одна дитина - 10-річна дівчинка.

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