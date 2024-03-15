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Обстріл Одеси: вже відомо про вісім жертв та понад 30 поранених

Фото: через обстріл Одеси 15 березня загинуло 8 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість жертв та постраждалих через масований удар по Одесі у п'ятницю, 15 березня, стрімко зросла. Наразі вже відомо про вісім загиблих та понад 30 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора, МОЗ України.

За даними слідства, 15 березня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі. 

"Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Як зазначили в МОЗ України, наразі відомо про понад 30 постраждалих.

"Водій екіпажу "швидкої" тяжкопоранений. За його життя борються медики", - додали у відомстві.

Обстріл Одеси

Російські війська ближче до полудня 15 березня влаштували масований ракетний удар по Одесі, у місті лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск ракет у бік Одеси.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по рятувальниках та медиках, які приїхали на місце після першої серії вибухів. Пізніше стало відомо про 20 поранених людей, п'ять із яких виявилися працівниками ДСНС. Один із них загинув.

Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса