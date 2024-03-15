В Одесі внаслідок повторного ракетного обстрілу загинули працівники екстрених служб
Внаслідок повторного ракетного удару РФ по Одесі загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.
"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце", - написав він.
Як зазначив Кіпер, серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Повідомлялось, що внаслідок атаки є постраждалі.
Вибухи в Одесі
Сьогодні після 11:00 в Одесі пролунали вибухи. На тлі цього в Одесі та області оголосили повітряну тривогу.
Пізніше у мережі повідомили про повторні вибухи в Одесі.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси, а також про загрозу ударів балістики для південних областей.
Хаотичні обстріли РФ
Варто додати, що російські окупанти останнім часом завдають точкових ударів по Одеській області з літаків тактичної авіації. Так, за останні тижні росіяни випустили декілька ракет з літаків у районі Чорного моря. Часто ворожі ракети не досягали цілі або знищувалися на підльоті.
Військові наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.
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