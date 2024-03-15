В Одесі внаслідок повторного ракетного обстрілу загинули працівники екстрених служб

Внаслідок повторного ракетного удару РФ по Одесі загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце", - написав він. Як зазначив Кіпер, серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога. Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Повідомлялось, що внаслідок атаки є постраждалі.