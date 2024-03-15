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В Одесі внаслідок повторного ракетного обстрілу загинули працівники екстрених служб

Одеса, П'ятниця 15 березня 2024 12:55
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В Одесі внаслідок повторного ракетного обстрілу загинули працівники екстрених служб Фото: росіяни вдарили ракетами по Одесі 15 березня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Внаслідок повторного ракетного удару РФ по Одесі загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце", - написав він.

Як зазначив Кіпер, серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Повідомлялось, що внаслідок атаки є постраждалі.

Вибухи в Одесі

Сьогодні після 11:00 в Одесі пролунали вибухи. На тлі цього в Одесі та області оголосили повітряну тривогу.

Пізніше у мережі повідомили про повторні вибухи в Одесі.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси, а також про загрозу ударів балістики для південних областей.

Хаотичні обстріли РФ

Варто додати, що російські окупанти останнім часом завдають точкових ударів по Одеській області з літаків тактичної авіації. Так, за останні тижні росіяни випустили декілька ракет з літаків у районі Чорного моря. Часто ворожі ракети не досягали цілі або знищувалися на підльоті.

Військові наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

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