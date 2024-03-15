Обстрел Одессы: уже известно о восьми жертвах и более 30 раненых

По данным следствия, 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.

"Пока известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Как отметили в Минздраве Украины, известно о более 30 пострадавших.

"Водитель экипажа "скорой" тяжелораненый. За его жизнь борются медики", - добавили в ведомстве.

Обстрел Одессы

Российские войска ближе к полудню 15 марта устроили массированный ракетный удар по Одессе, в городе гремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске ракет в сторону Одессы.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по спасателям и медикам, приехавшим на место после первой серии взрывов. Позже стало известно о 20 раненых людях, пять из которых оказались работниками ГСЧС. Один из них погиб.

Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.