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Обстріл Одеси: внаслідок атаки РФ загинула одна людина

Одеса, Понеділок 25 вересня 2023 12:47
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Обстріл Одеси: внаслідок атаки РФ загинула одна людина Фото: внаслідок атаки РФ по Одесі загинула одна людина (t.me/odeskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок нічної атаки росіян по складу із зерном в Одесі загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб", - написав Кіпер.

Наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Нічний обстріл Одеси 25 вересня

Цієї ночі росіяни вдалися до комбінованої атаки по Україні. Вибухи лунали в Одеській області та у Кривому Розі.

Зокрема, загарбники обстріляли припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховища.

Окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Наші сили ППО збили 30 повітряних цілей ворога.

Детальніше про комбіновану повітряну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса ракетна атака Війна Росії проти України
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