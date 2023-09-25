Обстрел Одессы: в результате атаки РФ погиб один человек

В результате ночной атаки россиян по складу с зерном в Одессе погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было обнаружено тело одного из пропавших", - написал Кипер.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Ночной обстрел Одессы 25 сентября

Этой ночью россияне прибегли к комбинированной атаке по Украине. Взрывы раздавались в Одесской области и Кривом Роге.

В частности, захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, в здании привокзального отеля, которое не функционирует, вспыхнул пожар. Также разрушены зернохранилища.

Оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Наши силы ПВО сбили 30 воздушных целей врага.

Подробнее о комбинированной воздушной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.