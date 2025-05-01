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Обстріл Одеси: "Шахед" влучив у "Нову пошту", але дрон не здетонував

Четвер 01 травня 2025 13:51
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Обстріл Одеси: "Шахед" влучив у "Нову пошту", але дрон не здетонував Фото: "Шахед" влучив у "Нову пошту", але дрон не здетонував (t.me/novapostcorp)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 1 травня російські терористи атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed відділення "Нової Пошти", але дрон не здетонував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нової пошти".

"Сьогодні вночі російський «шахед» прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі. На щастя, дрон-камікадзе не здетонував. Вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав", - пише "Нова пошта".

Фото: "Шахед" влучив у "Нову пошту", але дрон не здетонував (t.me/novapostcorp)

Станом на зараз продовжується розбір завалень у відділенні, а загальна сума завданих збитків уточнюється.

"Ми розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки... Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", - додає "Нова пошта".

Обстріл України у ніч на 1 травня

У ніч на 1 травня російські терористи запустили проти України 170 дронів та п'ять балістичних ракет "Іскандер-М". Протиповітряній обороні вдалось знищити 74 безпілотники. Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.

Під час обстрілу дрони масовано атакували у тому ж числі й Одесу. "Прильоти" зафіксовані у кількох локаціях. Зокрема, ворожий безпілотник влучив у 16-поверховий будинок. Зокрема був частково зруйнований триповерховий будинок, внаслідок чого загинуло подружжя.

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