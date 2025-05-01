Обстріл Одеси: "Шахед" влучив у "Нову пошту", але дрон не здетонував
У ніч на 1 травня російські терористи атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed відділення "Нової Пошти", але дрон не здетонував.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нової пошти".
"Сьогодні вночі російський «шахед» прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі. На щастя, дрон-камікадзе не здетонував. Вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав", - пише "Нова пошта".
Фото: "Шахед" влучив у "Нову пошту", але дрон не здетонував (t.me/novapostcorp)
Станом на зараз продовжується розбір завалень у відділенні, а загальна сума завданих збитків уточнюється.
"Ми розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки... Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", - додає "Нова пошта".
Обстріл України у ніч на 1 травня
У ніч на 1 травня російські терористи запустили проти України 170 дронів та п'ять балістичних ракет "Іскандер-М". Протиповітряній обороні вдалось знищити 74 безпілотники. Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.
Під час обстрілу дрони масовано атакували у тому ж числі й Одесу. "Прильоти" зафіксовані у кількох локаціях. Зокрема, ворожий безпілотник влучив у 16-поверховий будинок. Зокрема був частково зруйнований триповерховий будинок, внаслідок чого загинуло подружжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.