Обстріл Одеси: "Шахед" влучив у "Нову пошту", але дрон не здетонував

У ніч на 1 травня російські терористи атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed відділення "Нової Пошти", але дрон не здетонував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нової пошти".

"Сьогодні вночі російський «шахед» прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі. На щастя, дрон-камікадзе не здетонував. Вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав", - пише "Нова пошта".

Фото: "Шахед" влучив у "Нову пошту", але дрон не здетонував (t.me/novapostcorp)

Станом на зараз продовжується розбір завалень у відділенні, а загальна сума завданих збитків уточнюється.

"Ми розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки... Ми звʼяжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", - додає "Нова пошта".