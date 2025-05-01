Обстрел Одессы: "Шахед" попал в "Новую почту", но дрон не сдетонировал
В ночь на 1 мая российские террористы атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) типа Shahed отделение "Новой Почты", но дрон не сдетонировал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новой почты".
"Сегодня ночью российский "шахед" прямым попаданием разрушил часть одного из грузовых отделений "Новой почты" в Одессе. К счастью, дрон-камикадзе не сдетонировал. Ночью работников не было на рабочих местах, поэтому никто не пострадал", - пишет "Новая почта".
Фото: "Шахед" попал в "Новую почту", но дрон не сдетонировал (t.me/novapostcorp)
По состоянию на сейчас продолжается разбор завалов в отделении, а общая сумма нанесенного ущерба уточняется.
"Мы развернули мобильное отделение с грузами до 30 кг и не ожидаем задержек доставки... Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсируем их стоимость", - добавляет "Новая почта".
Обстрел Украины в ночь на 1 мая
В ночь на 1 мая российские террористы запустили против Украины 170 дронов и пять баллистических ракет "Искандер-М". Противовоздушной обороне удалось уничтожить 74 беспилотника. Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны.
Во время обстрела дроны массированно атаковали в том же числе и Одессу. "Прилеты" зафиксированы в нескольких локациях. В частности, вражеский беспилотник попал в 16-этажный дом. В частности был частично разрушен трехэтажный дом, в результате чего погибли супруги.
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