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Україну вночі атакували дрони та ракети з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Четвер 01 травня 2025 09:16
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Україну вночі атакували дрони та ракети з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Україну вночі атакували дрони та ракети з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 1 травня Російська Федерація (РФ) атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Загалом вдалось збити 74 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Під час атаки ворог запустив:

  • 5 балістичних ракет типу "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму;
  • 170 ударних БпЛА та дронів-імітаторів із районів російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні підрозділи;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 74 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 68 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через атаки постраждали:

  • Одеська;
  • Харківська;
  • Сумська;
  • Донецька;
  • Київська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів української території. Часто під удар потрапляють цивільні об'єкти, що створює додаткову загрозу.

Для атак ворог застосовує ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. До нічних обстрілів росіяни вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну понад сотнею дронів.

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