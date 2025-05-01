Україну вночі атакували дрони та ракети з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 1 травня Російська Федерація (РФ) атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Загалом вдалось збити 74 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 74 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 68 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

До відбиття атаки були залучені:

Під час атаки ворог запустив:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів української території. Часто під удар потрапляють цивільні об'єкти, що створює додаткову загрозу.

Для атак ворог застосовує ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. До нічних обстрілів росіяни вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну понад сотнею дронів.

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