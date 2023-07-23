Обстрел Одессы. Россияне попали в Спасо-Преображенский собор
Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 23 июля. В результате обстрела серьезные повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Судя по опубликованному видео, в соборе повыбивало окна, серьезно пострадала его отделка, внутри начался пожар. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.
Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе
Спасо-Преображенский кафедральный собор - это крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен большевиками. В начале 2000-х годов восстановлен на прежнем месте.
Российские войска нещадно обстреливают Одессу
Россия после выхода из "зерновой сделки" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.
Так, ночью 23 июля оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по городу и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.
Как отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, Россия не достигла целей своих атак, поэтому она будет продолжать наносить удары.
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