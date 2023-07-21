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Гуменюк про обстріли Одеської області: Росія не досягла мети, атаки повторюватимуться

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П'ятниця 21 липня 2023 18:27
Гуменюк про обстріли Одеської області: Росія не досягла мети, атаки повторюватимуться Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація ймовірно вдасться до нових ударів по Одеській області. Ворог не досяг своєї мети.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"За даними нашої розвідки і за аналітикою, ми можемо говорити про те, що атаки будуть повторюватися. Цілком імовірно ворог може взяти паузу, зменшити атаку кількісно, але те, що будуть продовжувати - це очевидно", - заявила Гуменюк.

Як відзначила речниця Сил оборони півдня, росіяни не досягли мети й намагатимуться "тиснути далі".

Обстріли Одеської області

Протягом останніх декількох днів Росія завдає ударів по півдню України на тлі виходу з "зернової угоди", зокрема по Одеській області.

Під час сьогоднішніх обстрілів Росія атакувала регіон протикорабельними ракетами "Онікс". Цієї ночі окупанти обстріляли термінали з зерном в Одеській області, було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, постраждали дві людини та техніка ДСНС.

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