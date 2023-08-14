Обстріл Одеси: в РНБО розвінчали черговий фейк росіян про українську ППО

Проросійські Telegram-канали вигадали фейк про те, що руйнування в Одесі сьогодні вночі було завдано "українською ППО", а не російськими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації при РНБО України.
Російський фейк
Проросійські Telegram-канали поширюють відео нібито роботи української ППО в Одесі.
За словами пропагандистів, дві ракети української ППО зійшли з траєкторії та поцілили по одеському супермаркету.
Офіційна інформація
"Насправді на відео зафіксована успішна робота української ППО. На кадрах помітно виліт українських ракет та їх успішне влучання в російську ракету, яка після пошкодження двигуна стала пікірувати по спіралеподібній траєкторії", - йдеться у повідомленні.
В Центрі нагадали, що надсилаючи відео роботи української ППО в анонімні Telegram-канали, можна таким чином допомогти ворогу коригувати ракетні удари та використовувати їх для своєї пропаганди.
Війська РФ цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У ПС ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.
Згодом в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично практично до ранку. Як повідомили в Одеській ОВА про наслідки ворожої атаки, сталися пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також постраждали три людини.
Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
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