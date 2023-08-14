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Обстріл Одеси: в РНБО розвінчали черговий фейк росіян про українську ППО

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Одеса, Понеділок 14 серпня 2023 16:38
Обстріл Одеси: в РНБО розвінчали черговий фейк росіян про українську ППО Фото: Наслідки удару по Одесі (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Проросійські Telegram-канали вигадали фейк про те, що руйнування в Одесі сьогодні вночі було завдано "українською ППО", а не російськими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Російський фейк

Проросійські Telegram-канали поширюють відео нібито роботи української ППО в Одесі.

За словами пропагандистів, дві ракети української ППО зійшли з траєкторії та поцілили по одеському супермаркету.

Офіційна інформація

"Насправді на відео зафіксована успішна робота української ППО. На кадрах помітно виліт українських ракет та їх успішне влучання в російську ракету, яка після пошкодження двигуна стала пікірувати по спіралеподібній траєкторії", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нагадали, що надсилаючи відео роботи української ППО в анонімні Telegram-канали, можна таким чином допомогти ворогу коригувати ракетні удари та використовувати їх для своєї пропаганди.

Комбіновані удари по Одесі вночі 14 серпня

Війська РФ цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У ПС ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Згодом в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично практично до ранку. Як повідомили в Одеській ОВА про наслідки ворожої атаки, сталися пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також постраждали три людини.

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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