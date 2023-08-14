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Обстрел Одессы: в СНБО развенчали очередной фейк россиян об украинской ПВО

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Одесса, Понедельник 14 августа 2023 16:38
Обстрел Одессы: в СНБО развенчали очередной фейк россиян об украинской ПВО Фото: Последствия удара по Одессе (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Пророссийские Telegram-каналы придумали фейк о том, что разрушения в Одессе сегодня ночью были нанесены "украинской ПВО", а не российскими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Российский фейк

Пророссийские Telegram-каналы распространяют видео якобы работы украинской ПВО в Одессе.

По словам пропагандистов, две ракеты украинской ПВО сошли с траектории и попали по одесскому супермаркету.

Официальная информация

"На самом деле на видео зафиксирована успешная работа украинской ПВО. На кадрах заметно вылет украинских ракет и их успешное попадание в российскую ракету, которая после повреждения двигателя стала пикировать по спиралевидной траектории", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что отправляя видео работы украинской ПВО в анонимные Telegram-каналы, можно таким образом помочь врагу корректировать ракетные удары и использовать их для своей пропаганды.

Комбинированные удары по Одессе ночью 14 августа

Войска РФ этой ночью устроили очередную воздушную атаку по Украине, и во многих областях была объявлена тревога. В ВС ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Впоследствии в Одессе прозвучала серия взрывов. Они продолжались периодически практически до утра. Как сообщили в Одесской ОВА о последствиях вражеской атаки, произошли пожары из-за падения обломков сбитых целей, а также пострадали три человека.

Детали о комбинированной ракетной и дроновой атаке российских кафиров по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.

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