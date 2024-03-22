В Одесі чути вибухи. Працює ППО

Фото: в Одесі сили ППО працюють по російських "Шахедах" (ОК "Північ")

В Одесі чути вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих ударних дронах "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

"Одеса. Гучно, бо так треба: бойова робота Сил оборони", - написав він. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер порадив жителям Одеси й Одеського району не виходити з укриттів до відбою.