ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі чути вибухи. Працює ППО

Одеса, П'ятниця 22 березня 2024 03:13
UA EN RU
В Одесі чути вибухи. Працює ППО Фото: в Одесі сили ППО працюють по російських "Шахедах" (ОК "Північ")
Автор: Валерій Савицький

В Одесі чути вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих ударних дронах "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

"Одеса. Гучно, бо так треба: бойова робота Сил оборони", - написав він.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер порадив жителям Одеси й Одеського району не виходити з укриттів до відбою.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 березня, російські загарбники запустили кілька груп "Шахедів" в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вночі 21 березня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський закликав посилити санкції проти Росії: у "Кинджалах" десятки іноземних деталей
Зеленський закликав посилити санкції проти Росії: у "Кинджалах" десятки іноземних деталей
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими