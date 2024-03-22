В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО
Фото: в Одессе силы ПВО работают по российским "Шахедам" (ОК "Север")
В Одессе слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским ударным дронам "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука.
"Одесса. Громко, потому что так надо: боевая работа Сил обороны", - написал он.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер посоветовал жителям Одессы и Одесского района не выходить из укрытий до отбоя.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 марта, российские захватчики запустили несколько групп "Шахедов" в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Ночью 21 марта российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву.
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