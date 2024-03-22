В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО

Фото: в Одессе силы ПВО работают по российским "Шахедам" (ОК "Север")

В Одессе слышны взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским ударным дронам "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука.

"Одесса. Громко, потому что так надо: боевая работа Сил обороны", - написал он. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер посоветовал жителям Одессы и Одесского района не выходить из укрытий до отбоя.