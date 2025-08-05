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Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки

Фото: наслідки удару по Лозовій (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки по Лозовій Харківської області 5 серпня зросла до двох. Одна людина загинула на місці, ще одна жінка померла у лікарні.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, один чоловік загинув на місці обстрілу, а ще одна жінка померла вже в лікарні. Таким чином, кількість жертв зросла до двох. 

Також Синєгубов розповів про поранених: загалом постраждали дев’ятеро людей, серед них є діти.  Четверо травмованих залишаються у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нічний обстріл Лозової Харківської області

Росія вночі 5 серпня завдала удару по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники зафіксували на кількох напрямках, однак головним вектором атаки стала Лозова Харківської області.

Мер міста Сергій Зеленський повідомив, що цього разу російська армія здійснила наймасованішу атаку на Лозову. Вона тривала з 2:30 до 3:00.

За даними прокуратури, окупанти випустили понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2"/"Шахед". Внаслідок влучань пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури. Частина мешканців встигла сховатися в укриттях, однак є постраждалі.

Також через обстріл частина потягів курсує з затримками.

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