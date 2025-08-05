Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки

За його словами, один чоловік загинув на місці обстрілу, а ще одна жінка померла вже в лікарні. Таким чином, кількість жертв зросла до двох.

Також Синєгубов розповів про поранених: загалом постраждали дев’ятеро людей, серед них є діти. Четверо травмованих залишаються у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.