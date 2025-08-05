Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки

По его словам, один мужчина погиб на месте обстрела, а еще одна женщина умерла уже в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до двух.

Также Синегубов рассказал о раненых: всего пострадали девять человек, среди них есть дети. Четверо травмированных остаются в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.