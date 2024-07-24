Обстріл Лозової: відомо про одного загиблого

Внаслідок удару російських окупантів по місту Лозова Харківської області вже відомо про одного загиблого. Число постраждалих зросло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram .

Також, за його словами, через ракетний удар росіян постраждали четверо мирних жителів. Ще двох людей шукають.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, вдень стало відомо про ракетний удар росіян по Лозовій. Ціллю ворога став інфраструктурний об'єкт.

На той момент місцева влада повідомляла про трьох постраждалих. При цьому ще чотирьох людей шукали.

Також сьогодні окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту у Харкові. Після цього в місці "прильоту" почалася сильна пожежа.

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