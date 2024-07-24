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Обстрел Лозовой: известно об одном погибшем

Лозовая , Среда 24 июля 2024 16:05
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Обстрел Лозовой: известно об одном погибшем Иллюстративное фото: Лозовая находилась под обстрелом россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате удара российских оккупантов по городу Лозовая Харьковской области уже известно об одном погибшем. Число пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются", - написал Синегубов.

Также, по его словам, из-за ракетного удара россиян пострадали четверо мирных жителей. Еще двух людей ищут.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 24 июля, днем стало известно о ракетном ударе россиян по Лозовой. Целью врага стал инфраструктурный объект.

На тот момент местные власти сообщали о трех пострадавших. При этом еще четырех людей искали.

Также сегодня оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Харькове. После этого в месте "прилета" начался сильный пожар.

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