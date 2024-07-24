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Росіяни вдарили по Лозовій: є поранені, чотирьох людей шукають

Харків, Середа 24 липня 2024 13:38
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Росіяни вдарили по Лозовій: є поранені, чотирьох людей шукають Фото: російські війська обстріляли Лозову 24 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли об'єкт інфраструктури у Лозовій Харківській області. Троє людей постраждали, ще четверо шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За щойно отриманою інформацією у м. Лозова ворог атакував інфраструктурний об’єкт", - розповів він.

Внаслідок ракетного удару постраждали три людини, ще щодо чотирьох тривають пошукові роботи.

"Всі служби на місцях", - констатував голова ОВА.

Обстріл Харкова

Окрім Лозової, російські війська атакували і Харків 24 липня. Окупанти ракетами інфраструктурний об'єкт Харкова. На місці влучання почалась сильна пожежа.

Пізніше стало відомо, що загарбники вдарили по місту двічі.

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