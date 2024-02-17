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Обстріл Куп'янська: з-під завалів дістали загиблу жінку

Ілюстративне фото: у Куп'янську з-під завалів дістали тіло (ДСНС/Павло Петров)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті російського бомбардування Куп'янська в Харківській області загинула жінка. Її тіло дістали з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Рятувальники деблокували з-під завалів будинку труп жінки. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених людей", - розповіли в обласній прокуратурі.

Сьогодні близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони Куп’янська. Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках. Пошкоджень зазнав і приватний сектор: були понівечені щонайменше 10 приватних осель, а у двох - виникли пожежі.

Тоді було відомо, що рятувальники дістали з-під завалів чотирьох постраждалих, але там ще могли бути люди.

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері росіяни обстріляли Краматорськ та Слов'янськ в Донецькій області. Під завалами можуть бути люди, зокрема сім'я з дітьми.

А близько 14:00 російські військові атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік.

Також росіяни атакували Нікополь та населені пункти Марганецької й Мирівської громад. Ворог застосовував ствольну артилерію і FPV-дрони.

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Куп'янськВійна Росії проти УкраїниХарків