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Обстріл Куп'янська: з-під завалів дістали 4 постраждалих, але там ще можуть бути люди

Куп'янськ, Субота 17 лютого 2024 21:07
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Обстріл Куп'янська: з-під завалів дістали 4 постраждалих, але там ще можуть бути люди Фото: росіяни обстріляли Куп'янськ (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Ворожа авіація бомбить цивільну інфраструктуру Куп'янська Харківської області. З-під завалів деблоковано вже чотирьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.

Сьогодні близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони Куп’янська.

Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках. Пошкоджень зазнав і приватний сектор:

  • понівечені щонайменше 10 приватних осель,
  • у двох пожежах виникли пожежі.

"Рятувальники ДСНС врятували з-під завалів 4-х людей, котрі отримали травми. Постраждалих передано медичним працівникам", - повідомили в службі.

Однак, за даними рятувальників, є інформація про наявність інших людей під уламками будівельних конструкцій.

Обстріли України

Нагадаємо, окупанти сьогодні обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей знаходяться під завалами.

Крім того, сьогодні близько 14:00 російські військові вже атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської агресії загнув місцевий житель.

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Куп'янськ Харків Війна Росії проти України
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