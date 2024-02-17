Обстрел Купянская: из-под завалов достали погибшую женщину

"Спасатели деблокировали из-под завалов дома труп женщины. По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине и пятерых раненых людях", - рассказали в областной прокуратуре.

Сегодня около 13:30 российская вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы Купянска. В результате обстрела произошли разрушения в 3-х двухэтажных жилых домах. Повреждения получил и частный сектор: были повреждены по меньшей мере 10 частных домов, а в двух - возникли пожары.

Тогда было известно, что спасатели извлекли из-под завалов четырех пострадавших, но там еще могли быть люди.

Обстрелы Украины

Напомним, вечером россияне обстреляли Краматорск и Славянск в Донецкой области. Под завалами могут находиться люди, в том числе семья с детьми.

А около 14:00 российские военные атаковали территории Херсона. В результате вражеского обстрела пострадал местный мужчина.

Также россияне атаковали Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин. Враг применял ствольную артиллерию и FPV-дроны.

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