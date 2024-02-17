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Росіяни обстріляли Нікополь та район: є поранені (фото)

Нікополь, Субота 17 лютого 2024 21:28
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Росіяни обстріляли Нікополь та район: є поранені (фото) Фото: росіяни обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 лютого, росіяни атакували Нікополь та населені пункти Марганецької й Мирівської громад. Під час обстрілів вони застосували ствольну артилерію і FPV-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

В населеному пункті Марганецької громади під удар російського FPV-камікадзе потрапив автомобіль, внаслідок чого поранення та контузію отримали жінка 1974 року народження і чоловік 1975 року народження.

Постраждалих госпіталізовано до лікарні, їх стан стабільний, середньої тяжкості, лікарі надають необхідну допомогу.

Загалом, понівечено вісім приватних будинків, шість господарчих споруд, майно агропромислового підприємства, автомобіль, лінії газо- та електромережі.

Фото: росіяни обстріляли Нікополь та район (t.me/Yevtushenko_E)

"Прошу мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", - зауважив Євтушенко.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні близько 14:00 російські військові атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік. Пізніше стало відомо ще про одного раненого.

Окупанти також обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей наразі знаходяться під завалами.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської агресії загнув місцевий житель.

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