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Обстріл Кривого Рогу 12 березня: кількість жертв зросла до шести

Фото: Обстріл Кривого Рогу 12 березня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Вадим Ребрина

Зросла до шести кількість жертв російського обстрілу Кривого Рогу 12 березня - від отриманих поранень помер 59-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула у Telegram.

"На жаль, до 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по нашому місту 12 березня. Сьогодні вночі у лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік", - написав Вілкул.

Лікарі всі ці дні боролися за життя чоловіка, його прооперували, але численні травми були не сумісні з життям, повідомив керівник адміністрації.

У лікарнях на сьогодні перебувають ще 7 людей - троє з них у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога, зазначив Вілкул.

Щодо ситуації в Кривому Розі в цілому, то усі служби міста працюють. Аварійні графіки відключень, запроваджені вчора вдень енергетиками, вночі було скасовано.

"Але ситуація непроста, ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується. Тому про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та павербанки", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти 12 березня вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі, в ній почалася пожежа.

Станом на ранок 13 березня було відомо про чотирьох загиблих. Пізніше під завалами виявили п'яту жертву.

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