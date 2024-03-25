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Обстрел Кривого Рога 12 марта: число жертв возросло до шести

Фото: Обстрел Кривого Рога 12 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Вадим Ребрина

Возросло до шести число жертв российских обстрелов Кривого Рога 12 марта - от полученных ранений скончался 59-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"К сожалению, до 6 выросло количество жертв вражеского ракетного удара по нашему городу 12 марта. Сегодня ночью в больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина", - написал Вилкул.

Врачи все эти дни боролись за жизнь мужчины, его прооперировали, но многочисленные травмы были несовместимы с жизнью, сообщил руководитель администрации.

В больницах на сегодняшний день находятся еще 7 человек - трое из них в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь, оказывается вся необходимая помощь, отметил Вилкул.

Что касается ситуации в Кривом Роге в целом, то все службы города работают. Аварийные графики отключений, введенные вчера днем энергетиками, ночью были отменены.

"Но ситуация непростая, ликвидация последствий вражеских ударов продолжается. Поэтому на всякий случай держите заряженными гаджеты и павербанки", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты 12 марта ударили по многоэтажке в Кривом Роге, в ней начался пожар.

По состоянию на утро 13 марта было известно о четырех погибших. Позже под завалами обнаружили пятую жертву.

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