Обстрел Константиновки: количество погибших возросло до 14
В Константиновке, в результате российского обстрела, количество погибших возросло до 14. Начато расследование по факту военного преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
На данный момент известно о:
- 14 погибших;
- 43 раненых в результате обстрела.
"Это террор и варварство. Ни одна ситуация на фронте не может быть оправданием для убийств гражданских. Уже начато расследование по факту военного преступления. Страна-террорист должна быть и будет наказана за все содеянное", - заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Обстрел Константиновки 9 августа
Около 11 утра враг атаковал Константиновку ракетой Х-38. Также под обстрел попало отделение "Новой почты".
Позже президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрела.
Через некоторое время террористы второй раз обстреляли Константиновку - ударили по городу из "Смерчей", в результате чего два человека получили ранения.
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