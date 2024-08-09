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Обстрел Константиновки: количество погибших возросло до 14

Пятница 09 августа 2024 18:05
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Обстрел Константиновки: количество погибших возросло до 14 Фото: последствия обстрела Константиновки (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергей Пышкин

В Константиновке, в результате российского обстрела, количество погибших возросло до 14. Начато расследование по факту военного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

На данный момент известно о:

  • 14 погибших;
  • 43 раненых в результате обстрела.

"Это террор и варварство. Ни одна ситуация на фронте не может быть оправданием для убийств гражданских. Уже начато расследование по факту военного преступления. Страна-террорист должна быть и будет наказана за все содеянное", - заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Обстрел Константиновки 9 августа

Около 11 утра враг атаковал Константиновку ракетой Х-38. Также под обстрел попало отделение "Новой почты".

Позже президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрела.

Через некоторое время террористы второй раз обстреляли Константиновку - ударили по городу из "Смерчей", в результате чего два человека получили ранения.

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