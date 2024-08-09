Обстріл Костянтинівки: кількість загиблих різко зросла, 35 людей отримали поранення

За словами Клименка, пожежу у торговельному центрі площею 1 тисяча квадратних метрів було ліквідовано. На місці працюють Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС), правоохоронці та парамедики.

Станом на 13:52 відомо про:

10 загиблих;

35 поранених.

Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/Klymenko_MVS)

Під час обстрілів були пошкоджені:

житлові будинки;

магазини;

більше десятка автомобілів.

"Ворог бʼє, ми - рятуємо та захищаємо. Дякую всім, хто поруч із постраждалими", - додав голова МВС.

Обстріл Костянтинівки 9 серпня

Як стверджують місцеві Telegram-канали, росіяни обстріляли Костянтинівку близько о 11:00. Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін розповів, що ворог під час ударів застосовував ствольну артилерію. Зокрема під удар потрапило відділення "Нової пошти".

Тим часом президент Володимир Зеленський показав відео із наслідками обстрілу та додав, що під завалами перебувають люди.