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Обстрел Константиновки: число погибших резко возросло, 35 человек получили ранения

Фото: последствия обстрела Константиновки (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин

В Константиновке, в результате российского обстрела, количество погибших возросло до 10. Еще 35 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.

По словам Клименко, пожар в торговом центре площадью 1 тысяча квадратных метров был ликвидирован. На месте работают Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), правоохранители и парамедики. 

По состоянию на 13:52 известно о: 

  • 10 погибших; 
  • 35 раненых. 
 

Фото: последствия обстрела Константиновки (t.me/Klymenko_MVS)

Во время обстрелов были повреждены: 

  • жилые дома; 
  • магазины; 
  • более десятка автомобилей. 

"Враг бьет, мы - спасаем и защищаем. Спасибо всем, кто рядом с пострадавшими", - добавил глава МВД. 

Обстрел Константиновки 9 августа

Как утверждают местные Telegram-каналы, россияне обстреляли Константиновку около 11:00. Глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин рассказал, что враг во время ударов применял ствольную артиллерию. В частности, под удар попало отделение "Новой почты".

Тем временем, президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями обстрела и добавил, что под завалами находятся люди.

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