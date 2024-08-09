Сьогодні, 9 серпня, російські окупанти завдали удару по супермаркету "Екомаркет" Костянтинівки Донецької області. На місці виникла сильна пожежа, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. Наразі відомо про щонайменше 7 постраждалих, один з яких перебуває у важкому стані.

Наразі на місці працює поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

Фото: росіяни обстріляли супермаркет у Костянтинівці, є поранені (t.me/VadymFilashkin)

Як пишуть місцеві Telegram-канали, удар було завдано близько о 11:00.

"Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи удар по супермаркету.