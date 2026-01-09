UA

Обстріл Київщини: у Броварах рятувальники дістали з-під завалів та врятували всю сім'ю

Фото: рятувальники працюють сьогодні в режимі нон-стоп (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

Майже всі райони Київщини ворог атакував сьогодні вночі, Бровари також потрапили під обстріл. Там працівники ДСНС врятували всю сім'ю, яка опинилась під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У прес-службі рятувальників повідомляється, що з-під завалів було врятовано всю сім'ю: подружжя з дитиною та бабусю.

"Врятовано чотирьох людей - родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні", - кажуть в ДСНС.

Ще надзвичайники повідомляють, що через обстріли на Київщині виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах - на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині.

"Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані", - додали у прес-службі.

Обстріл Київщини та столиці 9 січня

Ворог вночі 9 січня масовано атакував Україну та Київщину зі столицею у тому числі. Відомо про численні пошкодження житлових будинків, критичної інфраструктури, загоряння автомобілів, складських приміщень, гаражів, тощо.

Як повідомили в Київській ОГА вночі, людей у Броварському районі на Київщині госпіталізували з отруєнням чадним газом, яке сталось під час пожежі, що виникла в результаті атак.

Також відомо про обстріл Славутича, після чого місто охопив блекаут - ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури.

Щодо самого Києва, там ситуація теж складна. Екстрені служби працюють наповну: пошкоджені будинки, численні пожежі, жертви та поранені. Серед загиблих - медпрацівник, що прибув надавати допомогу постраждалим. Його колеги теж травмовані.

Столицю росіяни вночі 9 січня атакували безпілотниками, балістикою і крилатими ракетами. Загалом в Україні багато прильотів в інші міста з тією ж метою: пошкодження критичної інфраструктури під час негоди та морозів, щоб таким чином здійснити тиск на Україну на тлі мирних переговорів.

