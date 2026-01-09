Обстріл Київщини: у Броварах рятувальники дістали з-під завалів та врятували всю сім'ю

У прес-службі рятувальників повідомляється, що з-під завалів було врятовано всю сім'ю: подружжя з дитиною та бабусю.

"Врятовано чотирьох людей - родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні", - кажуть в ДСНС.

Ще надзвичайники повідомляють, що через обстріли на Київщині виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах - на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині.

"Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані", - додали у прес-службі.