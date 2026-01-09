Нічний обстріл Київщини: пошкоджені будинки, госпіталізовані люди з отруєнням чадним газом

Росія в ніч на 9 січня атакувала Київську область. В регіоні внаслідок ударів РФ горіли будинки, а кілька людей отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"У Броварському районі з підвального приміщення приватного будинку, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки, деблоковано трьох дорослих і дитину 5 років. Усі постраждалі з отруєнням чадним газом госпіталізовані до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ще один чоловік через ворожі обстріли отримав різану рану передпліччя. Всю необхідну допомогу йому надали на місті.

Загалом, згідно допису Калашника, наслідки фіксуються щонайменше у чотирьох районах області. В основному під ударами - будинки мирних людей. Зокрема, наразі відомі наступні наслідки:

Вишгородський район - пошкоджено приватний будинок;

Обухівський район - пошкоджено складські приміщення та приватний будинок;

Броварський район - пожежі у трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. Усі вони ліквідовані;

Бориспільський район - пошкоджено два приватні будинки.

"Прошу всіх залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - додав глава Київської ОВА.