Обстрел Киевщины: в Броварах спасатели достали из-под завалов и спасли всю семью

В пресс-службе спасателей сообщается, что из-под завалов была спасена вся семья: супруги с ребенком и бабушка.

"Спасены четыре человека - семья с Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице", - говорят в ГСЧС.

Еще чрезвычайники сообщают, что из-за обстрелов на Киевщине возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках - на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине.

"Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы", - добавили в пресс-службе.