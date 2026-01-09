ua en ru
У Славутичі блекаут. Під прицілом РФ енергетика України, - мер

Славутич, П'ятниця 09 січня 2026 00:36
У Славутичі блекаут. Під прицілом РФ енергетика України, - мер Фото: в негоду по всій країні триває атака ворога (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

Місто Славутич на Київщині залишилось без світла під час масованої атаки РФ на Україну, яка відбувається з 8 на 9 січня. Поки деталі з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Юрія Фомічєва в Telegram.

"Місто знеструмлено. Причину з'ясовуємо", - написав Фомічєв.

За його словами, саме в негоду по всій країні триває атака ворога, під прицілом об'єкти критичної інфраструктури.

"Прошу бути уважними та обережними. Про зміни інформуватимемо Спокій і виваженість", - додав чиновник.

Зазначимо, що з 8 на 9 січня Росія масовано атакує Україну, об'єкти критичної інфраструктури, про що попереджав сам президент Володимир Зеленський.

Мета ворога - залишити Україну без світла, тепла та опалення у період негоди та морозів.

Станом на 0:35 9 січня відомо про вибухи у Львові, також РФ атакує Київ - мер Віталій Кличко повідомляє про пошкодження будинків у різних районах столиці.

