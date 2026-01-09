У Славутичі блекаут. Під прицілом РФ енергетика України, - мер

Фото: в негоду по всій країні триває атака ворога (ДСНС)

Місто Славутич на Київщині залишилось без світла під час масованої атаки РФ на Україну, яка відбувається з 8 на 9 січня. Поки деталі з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Юрія Фомічєва в Telegram.

"Місто знеструмлено. Причину з'ясовуємо", - написав Фомічєв. За його словами, саме в негоду по всій країні триває атака ворога, під прицілом об'єкти критичної інфраструктури. "Прошу бути уважними та обережними. Про зміни інформуватимемо Спокій і виваженість", - додав чиновник.