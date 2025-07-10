Обстріл Києва: у Шевченківському районі значні пошкодження будинків

У Києві внаслідок масштабної атаки російських загарбників в одному з центральних районів зафіксовані серйозні пошкодження житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Шевченківської РДА м. Києва Олександра Сазановича.
Він зазначив, що внаслідок чергової масованої комбінованої атаки зафіксовано суттєві пошкодження цивільної інфраструктури в Шевченківському районі.
Зокрема, пошкоджено житлові будинки - постраждали дахи, верхні поверхи, фасади, внутрішні приміщення.
Також зафіксовані численні влучання уламків дрона у нежитлові приміщення.
У районі є інформація про трьох постраждалих:
Усім постраждалим надано медичну допомогу.
"Ситуацію тримаю на контролі. Районні служби, медики, рятувальники та поліція оперативно ліквідовують наслідки, допомагають мешканцям та координують дії на місцях", - зазначив Сазанович.
Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські загарбники обстріляли Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Одним із центрів атаки був Київ. Ворог ударив по місту дронами, балістичними і крилатими ракетами.
У столиці виникли пожежі, пошкоджені будинки та АЗС, а також є багато поранених.
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