Обстріл Києва: у Шевченківському районі значні пошкодження будинків

Він зазначив, що внаслідок чергової масованої комбінованої атаки зафіксовано суттєві пошкодження цивільної інфраструктури в Шевченківському районі.

Зокрема, пошкоджено житлові будинки - постраждали дахи, верхні поверхи, фасади, внутрішні приміщення.

Також зафіксовані численні влучання уламків дрона у нежитлові приміщення.

У районі є інформація про трьох постраждалих:

жінка, 86 років - гостра реакція на стрес;

чоловік, 45 років - політравма;

чоловік, 59 років - різана рана стопи, закрита травма грудної клітки.

Усім постраждалим надано медичну допомогу.

"Ситуацію тримаю на контролі. Районні служби, медики, рятувальники та поліція оперативно ліквідовують наслідки, допомагають мешканцям та координують дії на місцях", - зазначив Сазанович.