Обстрел Киева: в Шевченковском районе значительные повреждения домов

Воздушные атака РФ по Киеву

Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики обстреляли Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Одним из центров атаки был Киев. Враг ударил по городу дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В столице возникли пожары, повреждены дома и АЗС, а также есть много раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.